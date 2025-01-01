Deseja todas as funcionalidades de um aspirador de pó e água sem depender de energia elétrica? Sem problemas com o aspirador de pó e água a bateria WD 1 Compact Battery Set, de nível básico, graças ao seu design compacto e portátil. A bateria incluída no conjunto oferece uma autonomia de 10 minutos e utiliza a tecnologia Real Time Technology para exibir o status da bateria no visor LCD integrado. Possui um recipiente de plástico resistente a impactos com capacidade de sete litros. Graças ao filtro de cartucho, é fácil aspirar sujeira seca e úmida sem precisar trocar o filtro. Uma mangueira de sucção com fluxo otimizado e acessórios especiais para limpeza de interiores de carros, como o bocal para frestas e o bocal para estofados, garantem a remoção completa da sujeira. Os acessórios podem ser guardados de forma prática durante uma pausa no trabalho ou para armazenamento. Outras características do equipamento: função de soprador, sistema de travamento "Puxar e Empurrar", alça de transporte ergonômica e armazenamento prático de acessórios e mangueira com elástico. Graças à sua compatibilidade com a plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V, a bateria também pode ser usadaem outros dispositivos dessa plataforma.

Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 18 V Permite trabalhar sem necessidade de fonte de alimentação elétrica, alcançando assim a máxima liberdade de movimentos. Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V. Design compacto e portátil Uso individual e flexível. Fácil de transportar. Filtro de cartucho especial Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição do filtro. Acessórios especiais para limpeza interna de automóveis Ideal para limpeza interna de carros. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Armazenamento prático de mangueiras É fácil prender a mangueira de sucção para transporte usando o elástico. Armazenamento prático de acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" Para abertura e fechamento rápidos, fáceis e seguros do recipiente. Alça de transporte com formato ergonômico A máquina é fácil e prática de transportar.