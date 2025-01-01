      Aspirador Kärcher amarelo com acessórios: filtro, bocal, saco coletor e carregador.

      Aspirador de pó e água a bateria

      WD caixa set *EU

      Order number: 1.198-301.0

      • Recipiente de plástico de 7 litros, função de soprador, armazenamento de mangueira e armazenamento de acessórios.
      • Plataforma de bateria de 18 V, autonomia de 10 minutos, mangueira de 1,2 m.
      • Bateria de 18 V, carregador de bateria, bocal para frestas, bocal para estofados, filtro de cartucho, saco de filtro de papel