O aspirador WD 2 Plus V-15/4/18/C impressiona com seu design compacto, excelente poder de sucção e eficiência energética – com uma potência nominal de entrada de apenas 1.000 watts. Este aparelho proporciona resultados de limpeza superiores, seja para sujeira seca, úmida, fina ou grossa. O aspirador de pó e água vem com um recipiente de plástico robusto e resistente a impactos de 15 litros, um cabo de 4 metros e uma mangueira de sucção de 1,8 metros com alça reta, um bocal para piso com clipes e um saco de filtro de lã. O filtro de cartucho de peça única permite aspirar sujeira seca e úmida sem a necessidade de troca e pode ser montado na cesta do filtro girando-o no sentido horário. O aspirador também possui uma prática função de soprador que pode ser usada para limpar locais de difícil acesso com o aspirador, entre outras funcionalidades. A superfície de armazenamento na cabeça do aparelho serve para guardar com segurança acessórios e peças pequenas. A posição de estacionamento na parte traseira também permite que os tubos e bocais para piso sejam armazenados de forma rápida e prática. Além disso, o dispositivo possui armazenamento compacto, fácil acesso aos acessórios, sistemade travamento Pull & Push e uma alça de transporte com formato ergonômico, o que o torna confortável de transportar.

Filtro de cartucho Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição adicional do filtro. Instalação e remoção simples do filtro por rotação, sem necessidade de peças de travamento adicionais. Armazenamento prático de acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. Armazenamento compacto do dispositivo. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Saco de filtro de lã Material de lã polar com tripla camada, extremamente resistente a rasgos. Para uma potência de sucção mais duradoura e alta capacidade de retenção de poeira. Prateleira de armazenamento Para guardar ferramentas e peças pequenas com segurança, como parafusos ou pregos. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. Estacionamento intermediário da alça na cabeça do dispositivo Ao fazer uma pausa no trabalho, estacione rapidamente a alça na cabeça do dispositivo. O dispositivo, a mangueira de sucção e o bocal de piso estão perfeitamente coordenados. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" Para abertura e fechamento rápidos, fáceis e seguros do recipiente. Alça de transporte com formato ergonômico O dispositivo é fácil e prático de transportar.