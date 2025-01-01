      Aspirador Kärcher amarelo com acessórios: bocal, filtro e saco de pó, em fundo branco.

      Aspirador de pó e água a bateria

      WD 3 Battery Canister w/o

      Order number: 1.629-910.0

      • Recipiente de aço inoxidável de 17 litros, função de soprador, compartimento para acessórios.
      • Plataforma de bateria de 36 V, mangueira de 2 m
      • Bocal para piso, bocal para frestas, filtro de cartucho, saco de filtro de lã