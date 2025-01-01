O aspirador a bateria WD 3 é tão funcional quanto um aspirador de pó e água com fio, mas sem a necessidade de estar ligado à tomada. Dependendo da bateria, a autonomia varia de 15 a 30 minutos (bateria não incluída). Este aspirador a bateria flexível para uso em superfícies secas e molhadas também possui um reservatório de plástico resistente a impactos com capacidade de 17 litros, além de um filtro de cartucho para facilitar a aspiração de sujeira seca e úmida sem a necessidade de troca. A mangueira de sucção com fluxo otimizado e o bocal de piso com encaixe especial garantem uma coleta ideal da sujeira e uma limpeza perfeita. Outro detalhe prático é a alça removível, que permite conectar acessórios diretamente à mangueira de sucção. A posição de estacionamento facilita o armazenamento da mangueira e do bocal de piso durante as pausas. O WD 3 Compact Battery torna a limpeza um prazer graças a recursos adicionais como a função de soprador, o sistema de travamento Pull & Push, a alça de transporte ergonômica e o sistema de armazenamento de acessórios. E graças à sua compatibilidade com a plataforma de baterias de 36 V, as baterias de outros dispositivos Kärcher Battery Power de 36V também podem ser usadas no WD 3 Battery.

Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 36 V Permite trabalhar sem necessidade de fonte de alimentação elétrica, alcançando assim a máxima liberdade de movimentos. Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de alimentação por bateria de 36 V. Filtro de cartucho especial Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição do filtro. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de terra sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Bocal de piso e mangueira de sucção Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar. Alça removível Diferentes bicos podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção. Para facilitar a aspiração, mesmo em espaços confinados. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. Armazenamento prático de acessórios Armazenamento compacto, seguro e de fácil acesso para mangueira de sucção, cabo de alimentação e acessórios. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" Para abertura e fechamento rápidos, fáceis e seguros do recipiente. Alça de transporte com formato ergonômico A máquina é fácil e prática de transportar. Grandes rolos de transporte Para um transporte seguro e prático, mesmo em terrenos acidentados, como caminhos de jardim.