      Aspirador Kärcher amarelo com acessórios: bocal, filtro e saco. Design moderno e bateria destacável.

      Aspirador de pó e água a bateria

      WD 3 Battery Premium *INT

      Order number: 1.629-950.0

      • Recipiente de aço inoxidável de 17 litros, função de soprador, compartimento para acessórios.
      • Plataforma de bateria de 36 V, mangueira de 2 m
      • Bocal para piso, bocal para frestas, filtro de cartucho, saco de filtro de lã