      Aspirador Kärcher amarelo com acessórios: bocal, filtro, carregador e saco de pó. Design compacto e portátil.

      Aspirador de pó e água a bateria

      WD 3 Battery Premium Set *EU-I

      Order number: 1.629-951.0

      • Recipiente de aço inoxidável de 17 litros, função de soprador, compartimento para acessórios.
      • Plataforma de bateria de 36 V, autonomia de 15 minutos, mangueira de 2 m.
      • Bateria de 36 V, carregador de bateria, bocal para piso, bocal para frestas, filtro de cartucho, saco de filtro de lã