A bateria com autonomia de 15 minutos já está incluída no Conjunto Premium de Bateria WD 3, para que você possa começar a trabalhar imediatamente. O status da bateria é exibido no visor LCD durante todo o uso. A versão Premium do potente aspirador de pó e água a bateria possui um recipiente robusto e resistente a impactos em aço inoxidável. Ele oferece todas as funcionalidades de um aspirador de pó e água sem a necessidade de uma fonte de alimentação externa. A mangueira de sucção com fluxo otimizado e o bocal de piso com encaixe inteligente melhoram a coleta de sujeira e garantem uma limpeza perfeita. Graças ao filtro de cartucho, sujeira seca e úmida pode ser facilmente aspirada sem a necessidade de trocar o filtro. Também inclui: função de soprador, cabo removível para encaixe direto de acessórios, posição de estacionamento para o tubo de sucção e o bocal de piso, sistema de travamento Pull & Push, alça de transporte ergonômica e armazenamento de acessórios extremamente prático. O Conjunto Premium de Bateria WD 3 faz parte da plataforma de baterias Kärcher de 36 V, o que significa que sua bateria também pode ser usada em outros dispositivos da plataforma de baterias de 36 V, para maior flexibilidade.

Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 36 V Permite trabalhar sem necessidade de fonte de alimentação elétrica, alcançando assim a máxima liberdade de movimentos. Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de alimentação por bateria de 36 V. Filtro de cartucho especial Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição do filtro. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de terra sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Bocal de piso e mangueira de sucção Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar. Alça removível Diferentes bicos podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção. Para facilitar a aspiração, mesmo em espaços confinados. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. Armazenamento prático de acessórios Armazenamento compacto, seguro e de fácil acesso para mangueira de sucção, cabo de alimentação e acessórios. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" Para abertura e fechamento rápidos, fáceis e seguros do recipiente. Alça de transporte com formato ergonômico A máquina é fácil e prática de transportar. Grandes rolos de transporte Para um transporte seguro e prático, mesmo em terrenos acidentados, como caminhos de jardim.