Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Aspirador de pó e água a bateria
Order number: 1.629-951.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Potência de entrada nominal (W)
300
Poder de sucção (W)
80
Vácuo (mbar)
110
Fluxo de ar (L/s)
40
Capacidade do contêiner (L)
17
Material do recipiente
Aço inoxidável
Dimensões nominais do acessório (mm)
35
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
36
Capacidade (Ah)
2.5
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 70 aprox. 140
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 15
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (min)
315
Corrente de carregamento (A)
0.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
nível de pressão sonora (dB(A))
67
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
5.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
10
Medidas (CxLxA) (mm)
388 x 340 x 525
Scope of supply
Equipment
Product information
Application areas