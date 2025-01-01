Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 36 V

Permite trabalhar sem necessidade de fonte de alimentação elétrica, alcançando assim a máxima liberdade de movimentos. Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de alimentação por bateria de 36 V.