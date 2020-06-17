      Aspirador Kärcher amarelo com acessórios diversos, incluindo escovas, bicos e filtro, em fundo branco.

      Awards and exclusive range

      IF Design Award 2022

      Aspirador de pó e água

      WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)

      Order number: 1.628-115.0

      • Função de soprador, mangueira, cabo e armazenamento de acessórios
      • Potência de entrada nominal de 1.000 W, recipiente de aço inoxidável de 17 litros, cabo de 6 m, mangueira de 2 m.
      • Filtro de cartucho, bocal para piso, bocal para frestas, saco de filtro de lã, kit de limpeza de carros