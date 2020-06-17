O aspirador de pó e água WD 3 V-17/6/20 para carros oferece excelente sucção, além de ser compacto e eficiente em termos de energia, com uma potência nominal de entrada de apenas 1.000 watts. O aparelho impressiona com um bocal específico para carros, um bocal extra longo para frestas e uma escova de sucção com cerdas macias e duras. Seja em superfícies delicadas como o painel do carro, áreas muito sujas como o assoalho, grandes espaços como o porta-malas ou as frestas estreitas entre os bancos, qualquer parte do interior do veículo pode ser limpa de forma completa e sem esforço usando escovas e bocais especiais. Como a alça é removível, as escovas e o bocal podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção, facilitando a limpeza em espaços confinados. Acompanha um recipiente de plástico resistente a impactos com capacidade para 17 litros, cabo de 6 m e mangueira de sucção de 2 m com alça removível, bocal para pisos com clipes, bocal para frestas, filtro de cartucho e saco de filtro de lã. Com o filtro de cartucho de peça única, tanto sujeira seca quanto úmida podem ser aspiradas sem a necessidade de trocar o filtro. Outras características: espaço de armazenamento na parte superior do dispositivo, função de soprador prática, sistema de travamento Pull & Push para abrir e fechar o recipiente com facilidade e uma alça de transporte com formato ergonômico.

Acessórios especiais para limpeza interna de automóveis Para obter os melhores resultados de limpeza em superfícies sensíveis, superfícies grandes e em espaços estreitos. Para uma remoção ideal de sujidade fina e incrustada. Alça removível Diferentes bicos podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção. Para facilitar a aspiração, mesmo em espaços confinados. Filtro de cartucho Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição adicional do filtro. Instalação e remoção simples do filtro por rotação, sem necessidade de peças de travamento adicionais. Armazenamento prático de cabos e acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. O cabo de alimentação pode ser armazenado com segurança utilizando os ganchos para cabos integrados. Armazenamento da mangueira na cabeça do dispositivo A mangueira de sucção pode ser armazenada de forma compacta, pendurando-a na cabeça do aparelho. Mecanismos de segurança intuitivos para usuários destros e canhotos. Prateleira de armazenamento Para guardar ferramentas e peças pequenas com segurança, como parafusos ou pregos. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Saco de filtro de lã Material de lã polar com tripla camada, extremamente resistente a rasgos. Para uma potência de sucção mais duradoura e excelente retenção de poeira. Estacionamento intermediário da alça na cabeça do dispositivo Ao fazer uma pausa no trabalho, estacione rapidamente a alça na cabeça do dispositivo. O dispositivo, a mangueira de sucção e o bocal de piso estão perfeitamente coordenados. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar.