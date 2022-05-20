Superpotente e com baixo consumo de energia, com 1100 W: O aspirador de pó e água WD 4 S V-20/5/22 possui um design otimizado, mangueira de sucção e bocal de piso com clipes, garantindo os melhores resultados de limpeza. Remove sujeira úmida, seca, fina ou grossa sem interrupções, sem a necessidade de trocar o filtro. O aparelho vem com um recipiente robusto e resistente a impactos de 20 litros em aço inoxidável, um cabo de 5 metros, uma mangueira de sucção de 2,2 metros, bocal de piso com clipes, filtro plano plissado e saco de filtro em tecido não tecido. Graças à tecnologia patenteada, o filtro do aspirador de pó e água pode ser removido de forma fácil e rápida em poucos segundos para uma limpeza completa, sem entrar em contato com a sujeira. Quando a aspiração não for possível, a função de soprador adicional auxilia na limpeza. A alça removível permite a conexão direta de acessórios à mangueira de sucção. A mangueira pode ser armazenada de forma compacta na cabeça do aparelho. Os tubos e o bocal de piso também podem ser guardados de forma rápida e prática no para-choque. Outras vantagens incluem o sistema de travamento "Puxe e Empurre" para facilitar a abertura e o fechamentodo recipiente, bem como uma alça de transporte com formato ergonômico para transportar o aspirador de pó com praticidade.

Tecnologia patenteada de remoção de filtro Remoção rápida e fácil do filtro da caixa de filtros – sem contato com a sujeira. Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição adicional do filtro. Armazenamento da mangueira na cabeça do dispositivo A mangueira de sucção pode ser armazenada de forma compacta, pendurando-a na cabeça do aparelho. Mecanismos de segurança intuitivos para usuários destros e canhotos. Armazenamento prático de cabos e acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. O cabo de alimentação pode ser armazenado com segurança utilizando os ganchos para cabos integrados. Saco filtrante de lã polar com sistema de fecho prático Material de lã polar com tripla camada, extremamente resistente a rasgos. Para uma potência de sucção mais duradoura e alta capacidade de retenção de poeira. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. Prateleira de armazenamento Para guardar ferramentas e peças pequenas, como parafusos e pregos, em segurança. Estacionamento intermediário da alça na cabeça do dispositivo Ao fazer uma pausa no trabalho, estacione rapidamente a alça na cabeça do dispositivo. Alça removível Diferentes bicos podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção. Para facilitar a aspiração, mesmo em espaços confinados. O dispositivo, a mangueira de sucção e o bocal de piso estão perfeitamente coordenados. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar.