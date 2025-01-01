Sucção ultra potente e alta eficiência energética: o aspirador de pó e água WD 5 P S V-25/5/22 oferece os melhores resultados de limpeza possíveis com uma potência nominal de apenas 1200 watts – seja em sujeira seca, úmida, fina ou grossa. O aparelho vem com um robusto reservatório de aço inoxidável de 25 litros, um cabo de 5 metros, uma mangueira de sucção de 2,2 metros, um bocal para pisos intercambiável, um filtro plano plissado e um saco de filtro de lã. Ferramentas elétricas podem ser facilmente conectadas à tomada com interruptor liga/desliga automático. A sujeira resultante de serragem ou lixamento é aspirada diretamente. O seletor rotativo permite ajustar a potência de sucção conforme necessário. Graças à tecnologia patenteada de remoção do filtro, o filtro plano plissado pode ser removido em segundos, evitando qualquer contato com a sujeira. O botão de limpeza do filtro pode ser pressionado para limpá-lo de forma rápida e eficiente. A alça removível com proteção eletrostática permite que os acessórios sejam conectados diretamente à mangueira de sucção. A mangueira pode ser fixada na parte superior do aparelho para armazenamento compacto. A posição de estacionamento no para-choque permite que os tubos e o bocal de piso sejam armazenados de forma rápida e prática durante uma breve pausa no trabalho.

Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático para uso com ferramentas elétricas. A sujeira resultante de aplainamento, serragem ou esmerilhamento é aspirada diretamente. O aspirador de pó é ligado e desligado automaticamente através da ferramenta elétrica. Limpeza de filtro excepcional Fortes pulsos de ar movem a sujeira do filtro para o recipiente com o simples toque de um botão. A potência total de sucção é rapidamente restaurada. Tecnologia patenteada de remoção de filtro Remoção rápida e fácil do filtro da caixa de filtros – sem contato com a sujeira. Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição do filtro. Armazenamento da mangueira na cabeça do dispositivo Armazenamento seguro e que economiza espaço, permitindo pendurar a mangueira de sucção na parte superior do aparelho. Mecanismos de segurança intuitivos para usuários destros e canhotos. Armazenamento prático de cabos e acessórios Armazenamento compacto, seguro e prático dos acessórios incluídos. Armazenamento rápido e seguro do cabo de alimentação utilizando o gancho para cabos integrado no dispositivo. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Limpeza suave para superfícies delicadas ou objetos complexos. Saco de filtro de lã Para limpeza delicada de superfícies sensíveis ou objetos frágeis, como os encontrados em uma bancada de trabalho. Para uma potência de sucção mais duradoura e excelente retenção de poeira. Alça removível Diferentes bicos podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção. Para facilitar a aspiração, mesmo em espaços confinados. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. O dispositivo, a mangueira de sucção e o bocal de piso estão perfeitamente coordenados. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar.