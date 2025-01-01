      Aspirador Kärcher amarelo e preto com acessórios: bocal, filtro e saco de pó. Design cilíndrico em metal e plástico.

      Awards and exclusive range

      IF Design Award 2022

      Aspirador de pó e água

      WD 5/6 25L S 2,2m 6m *EU

      Order number: 1.628-350.0

      • Limpeza do filtro, função de soprador, armazenamento de acessórios
      • Potência de entrada nominal de 1.200 W, recipiente de aço inoxidável de 25 litros, cabo de 5 m, mangueira de 2,2 m.
      • Filtro plano plissado, bocal para piso, bocal para frestas, saco de filtro de lã