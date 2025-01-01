No aspirador de pó e água WD 5 S V-25/5/22, o aparelho, a mangueira de sucção e o bocal de piso intercambiável são perfeitamente integrados. Isso significa que, com uma potência nominal de 1.200 watts, o aspirador de pó e água proporciona resultados de limpeza ideais em sujeira seca, úmida, fina ou grossa. O aparelho vem com um robusto reservatório de aço inoxidável de 25 litros, um cabo de 5 metros, uma mangueira de sucção de 2,2 metros com alça removível e com proteção eletrostática, um bocal de piso intercambiável, um filtro plano plissado e um saco de filtro de lã. O filtro plano plissado é ideal para aspiração contínua de sólidos e líquidos sem a necessidade de troca. Graças à tecnologia patenteada de remoção do filtro, ele pode ser retirado em segundos, evitando o contato com a sujeira. O botão de limpeza do filtro pode ser pressionado para limpá-lo eficientemente e restaurar a potência de sucção. A alça removível permite a conexão direta de acessórios à mangueira de sucção. A mangueira pode ser fixada com segurança na cabeça do aparelho para armazenamento compacto. A posição de estacionamento prevista no para-choque permite que os tubos e o bocal de chão sejam armazenados de forma rápida e prática durante uma breve pausa no trabalho.

Limpeza de filtro excepcional Fortes pulsos de ar movem a sujeira do filtro para o recipiente com o simples toque de um botão. A potência total de sucção é rapidamente restaurada. Tecnologia patenteada de remoção de filtro Remoção rápida e fácil do filtro da caixa de filtros – sem contato com a sujeira. Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição do filtro. Armazenamento da mangueira na cabeça do dispositivo A mangueira de sucção pode ser armazenada de forma compacta, pendurando-a na cabeça do aparelho. Mecanismos de segurança intuitivos para usuários destros e canhotos. Saco de filtro de lã Material de lã polar com tripla camada, extremamente resistente a rasgos. Para uma potência de sucção mais duradoura e excelente retenção de poeira. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. Armazenamento prático de cabos e acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. O cabo de alimentação pode ser armazenado rapidamente utilizando os ganchos para cabos integrados. Prateleira de armazenamento Para guardar ferramentas e peças pequenas, como parafusos e pregos, em segurança. Alça removível Diferentes bicos podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção. Para facilitar a aspiração, mesmo em espaços confinados. O dispositivo, a mangueira de sucção e o bocal de piso estão perfeitamente coordenados. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar.