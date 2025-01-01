Ultra potente e eficiente em termos energéticos, com uma potência de entrada nominal de apenas 1.300 watts, o aspirador de pó e água WD 6 P S V-30/6/22/T possui um reservatório de aço inoxidável de 30 litros, um cabo de 6 m e uma mangueira de sucção de 2,2 m. O parafuso de drenagem permite esvaziar facilmente os líquidos aspirados. Ferramentas elétricas, como serras ou lixadeiras, podem ser conectadas através da tomada integrada com interruptor liga/desliga automático. A sujidade resultante é imediatamente removida por sucção. O seletor rotativo permite ao utilizador ajustar a potência de sucção de acordo com as suas necessidades. O filtro plano plissado pode ser removido abrindo-se a caixa do filtro, sem necessidade de contacto com a sujidade. Além disso, o filtro pode ser limpo de forma eficiente pressionando o botão de limpeza do filtro, restaurando assim a potência de sucção total. A função de soprador é particularmente útil na limpeza de objetos delicados. A pega removível com proteção eletrostática permite a ligação direta de acessórios à mangueira de sucção, o que é especialmente vantajoso na aspiração de pó fino. Outras vantagens incluem a possibilidade de armazenar a mangueira de sucção de forma compacta, pendurando-a em qualquer um dos lados da cabeça do aparelho, bem como a posição de estacionamento para o bocal de piso.

Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático para uso com ferramentas elétricas. A sujeira resultante de aplainamento, serragem ou esmerilhamento é aspirada diretamente. O aspirador de pó é ligado e desligado automaticamente através da ferramenta elétrica. Limpeza de filtro excepcional Fortes pulsos de ar movem a sujeira do filtro para o recipiente com o simples toque de um botão. A potência total de sucção é rapidamente restaurada. Tecnologia patenteada de remoção de filtro Remoção rápida e fácil do filtro da caixa de filtros – sem contato com a sujeira. Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição do filtro. Armazenamento da mangueira na cabeça do dispositivo A mangueira de sucção pode ser armazenada de forma compacta, pendurando-a na cabeça do aparelho. Mecanismos de segurança intuitivos para usuários destros e canhotos. Parafuso de drenagem Esvaziamento de grandes volumes de água com economia de tempo e energia. Saco de filtro de lã Material de lã polar com tripla camada, extremamente resistente a rasgos. Para uma potência de sucção mais duradoura e excelente retenção de poeira. Armazenamento prático de cabos e acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. O cabo de alimentação pode ser armazenado com segurança utilizando os ganchos para cabos integrados. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. Alça removível Diferentes bicos podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção. Para facilitar a aspiração, mesmo em espaços confinados. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Limpeza suave para superfícies delicadas ou objetos complexos.