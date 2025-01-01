Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Removedor de ervas a bateria
Referência: 1.445-244.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Velocidade da escova (Rpm)
2300 - 2800
(mm)
180
Nylon
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria (m²)
máx. 15 máx. 30
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 15 aprox. 30
Cor
preto
Peso sem acessórios (kg)
2.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
4.2
Medidas (CxLxA) (mm)
1320 x 230 x 380
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização