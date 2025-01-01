O aspirador de janelas WV 1 Plus da Kärcher garante janelas limpas e sem manchas, além de economizar muito tempo e esforço. A combinação inteligente de borrifador e limpador garante uma limpeza extremamente eficaz. O aparelho, confiável e fácil de usar, simplesmente aspira a água do vidro, sem deixar gotas de água suja ou manchas. Comparado aos métodos convencionais, a limpeza manual é visivelmente mais fácil e três vezes mais rápida. O prático funcionamento a bateria e o design compacto garantem máxima flexibilidade na limpeza de todas as superfícies lisas da sua casa. Experimente e comprove!

Peso leve Encaixa-se confortavelmente e facilmente na mão, sem causar dor. Compacto e prático Este pequeno e prático dispositivo torna a limpeza de superfícies lisas ainda mais fácil. Visor de LED no campo de visão Gerenciamento de energia facilitado: o visor LED integrado ao interruptor liga/desliga indica com antecedência quando a bateria precisa ser recarregada. Diversas aplicações O aspirador de janelas pode ser usado em todas as superfícies lisas, como azulejos, espelhos e cabines de duche. Três vezes mais rápido A limpeza de janelas com o Window Vac é três vezes mais rápida do que com os métodos convencionais. Resultados sem gotejamento e sem manchas Graças à aspiração elétrica de água, goteiras agora são coisa do passado. Para janelas impecavelmente limpas. Completamente higiênico Esvaziamento rápido e simples do tanque sem contato com água suja. O original Qualidade Kärcher original, do inventor do aspirador de janelas.