O aspirador de janelas WV 1 Plus da Kärcher garante janelas limpas e sem manchas, além de economizar muito tempo e esforço. A combinação inteligente de borrifador e limpador garante uma limpeza extremamente eficaz. O aparelho, confiável e fácil de usar, simplesmente aspira a água do vidro, sem deixar gotas de água suja ou manchas. Comparado aos métodos convencionais, a limpeza manual é visivelmente mais fácil e três vezes mais rápida. O prático funcionamento a bateria e o design compacto garantem máxima flexibilidade na limpeza de todas as superfícies lisas da sua casa. Experimente e comprove!
Peso leve
Encaixa-se confortavelmente e facilmente na mão, sem causar dor.
Compacto e prático
Este pequeno e prático dispositivo torna a limpeza de superfícies lisas ainda mais fácil.
Visor de LED no campo de visão
Gerenciamento de energia facilitado: o visor LED integrado ao interruptor liga/desliga indica com antecedência quando a bateria precisa ser recarregada.
Diversas aplicações
O aspirador de janelas pode ser usado em todas as superfícies lisas, como azulejos, espelhos e cabines de duche.
Três vezes mais rápido
A limpeza de janelas com o Window Vac é três vezes mais rápida do que com os métodos convencionais.
Resultados sem gotejamento e sem manchas
Graças à aspiração elétrica de água, goteiras agora são coisa do passado. Para janelas impecavelmente limpas.
Completamente higiênico
Esvaziamento rápido e simples do tanque sem contato com água suja.
O original
Qualidade Kärcher original, do inventor do aspirador de janelas.