      Kärcher window vac branco e cinza, pulverizador com pano de microfibra e embalagem de detergente.

      Aspirador de janelas

      WV 1 Plus

      Order number: 1.633-608.0

      • Aspirador de janelas compacto e sem fio, para limpeza impecável de superfícies lisas.
      • Alimentado por bateria, autonomia de 25 minutos, capacidade do tanque de 100 ml.
      • Carregador de bateria, frasco de spray padrão, pano de limpeza, 20 ml de detergente