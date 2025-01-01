      Kit de limpeza Kärcher com aspirador de janelas, frasco pulverizador com pano e acessório adicional, sobre fundo branco.

      Aspirador de janelas

      WV 2 Plus N

      Order number: 1.633-642.0

      • Aspirador de janelas sem fio potente, limpeza impecável de superfícies lisas.
      • Alimentado por bateria, autonomia de 35 minutos, capacidade do tanque de 100 ml.
      • Carregador de bateria, frasco de spray padrão, pano de limpeza, bocal de sucção estreito e muito mais.