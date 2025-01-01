Com o inovador Aspirador de Janelas, a Kärcher revolucionou a limpeza de janelas. Ao usar o Aspirador de Janelas original da Kärcher, a limpeza torna-se uma brincadeira de criança, poupando-lhe muito tempo e esforço. Graças à sucção elétrica, o incômodo da água a pingar é agora coisa do passado. A combinação inteligente do borrifador e do pano de microfibra, juntamente com a função de sucção do Aspirador de Janelas, garante uma limpeza extremamente eficaz e janelas impecavelmente limpas – sem manchas ou resíduos. Além disso, o prático e ergonômico Aspirador de Janelas da Kärcher permite uma limpeza de janelas particularmente higiénica, uma vez que não há contacto direto com água suja. Graças ao bocal de sucção estreito adicional, também consegue alcançar sem esforço áreas mais pequenas ou de difícil acesso, como as que se encontram em janelas de treliça ou vitrines, por exemplo. O resultado? Já não existem limites para a limpeza.

Esvazia rapidamente O tanque de água suja pode ser esvaziado de forma rápida e fácil sempre que necessário. Bocal de sucção intercambiável Escolha entre um bocal de sucção grande ou pequeno, dependendo do tamanho da superfície a ser limpa. Visor de LED no campo de visão Gerenciamento de energia facilitado: o visor LED integrado ao interruptor liga/desliga indica com antecedência quando a bateria precisa ser recarregada. Leve e silencioso Seu baixo peso e nível de ruído agradavelmente baixo tornam a limpeza de janelas com o WV 2 ainda mais conveniente. O original Qualidade Kärcher original, do inventor do aspirador de janelas. 3 vezes mais rápido A limpeza de janelas com o Window Vac é três vezes mais rápida do que com os métodos convencionais. Resultados sem gotejamento e sem manchas Graças à aspiração elétrica de água, goteiras agora são coisa do passado. Para janelas impecavelmente limpas. Completamente higiênico Esvaziamento rápido e simples do tanque sem contato com água suja. Diversas aplicações O aspirador de janelas pode ser usado em todas as superfícies lisas, como azulejos, espelhos e cabines de duche.