      Conjunto de acessórios Kärcher, incluindo um aspirador de janelas, carregador, bocal, manual e spray com pano.

      Aspirador de janelas

      WV 5 Plus N Battery

      Order number: 1.633-702.0

      • Aspirador de janelas com bateria substituível, limpeza sem marcas de superfícies lisas.
      • Bateria substituível, autonomia de 35 minutos, capacidade do tanque de 100 ml.