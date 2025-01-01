Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspirador de janelas
Order number: 1.633-702.0
Largura útil do bocal de sucção (mm)
280
Largura útil do bocal de sucção estreito (mm)
170
Capacidade do recipiente de água suja (mL)
100
Autonomia da bateria (min)
35
Tempo de carregamento da bateria (min)
185
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio removível
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 210
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
100 240
Freqüência (Hz)
50 60
Cor
branco
Peso incluindo a bateria (kg)
0.7
Peso sem acessórios (kg)
0.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
1.6
Medidas (CxLxA) (mm)
125 x 280 x 325
Scope of supply
Equipment
Application areas