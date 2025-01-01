Com o WV 5 Plus N, a Kärcher – inventora do Window Vac – lança no mercado um dispositivo que aprimora ainda mais a limpeza de janelas sem esforço, sem marcas e sem gotejamento. Graças à sua bateria de longa duração, limpezas prolongadas também não são problema. Além disso, devido ao prático sistema de baterias intercambiáveis, basta adquirir uma segunda bateria para limpar as janelas sem interrupções. A alça do dispositivo, com seu componente macio, garante que o WV 5 Plus N supere seu antecessor em termos de manuseio e ergonomia. O dispositivo também possui espaçadores no bocal de sucção, permitindo resultados de limpeza ainda melhores até as bordas. Acompanha o produto um bocal de sucção estreito para janelas de grade. A perfeita interação entre o borrifador e o pano de microfibra garante uma limpeza eficaz e, quando combinado com o Window Vac, garante janelas limpas e sem resíduos.

Bateria removível Graças à bateria removível e opcional, todas as janelas podem ser limpas sem interrupção. Limpeza de bordas prática Os suportes de distância ajustáveis ​​manualmente permitem resultados de limpeza perfeitos e sem marcas até às extremidades. Alça confortável com indicador de nível de bateria A pega macia torna o dispositivo ainda mais confortável de usar. Três LEDs indicam o estado atual de carregamento da bateria. Bocal de sucção intercambiável Escolha entre um bocal de sucção grande ou pequeno, dependendo do tamanho da superfície a ser limpa. Agradavelmente tranquilo O baixo nível de ruído do aspirador de janelas torna o trabalho ainda mais agradável. O original Qualidade Kärcher original, do inventor do aspirador de janelas. 3 vezes mais rápido A limpeza de janelas com o Window Vac é três vezes mais rápida do que com os métodos convencionais. Resultados sem gotejamento e sem manchas Graças à aspiração elétrica de água, goteiras agora são coisa do passado. Para janelas impecavelmente limpas. Completamente higiênico Esvaziamento rápido e simples do tanque sem contato com água suja. Diversas aplicações O aspirador de janelas pode ser usado em todas as superfícies lisas, como azulejos, espelhos e cabines de duche.