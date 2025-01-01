      Kit de limpeza Kärcher com aspirador de janelas, spray com pano de microfibra, acessório e manual.

      Aspirador de janelas

      WV 5 Plus N

      Order number: 1.633-701.0

      • Aspirador de janelas com bateria substituível, limpeza sem marcas de superfícies lisas.
      • Bateria substituível, autonomia de 35 minutos, capacidade do tanque de 100 ml.
      • Bateria substituível, carregador de bateria, frasco de spray extra, pano de limpeza, bico de sucção estreito