Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspirador de janelas
Order number: 1.633-780.0
Largura útil do bocal de sucção (mm)
280
Largura útil do bocal de sucção estreito (mm)
170
Capacidade do recipiente de água suja (mL)
150
Autonomia da bateria (min)
100
Tempo de carregamento da bateria (min)
170
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 300
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
100 240
Freqüência (Hz)
50 60
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
0.8
Peso, incluindo embalagem (kg)
2
Medidas (CxLxA) (mm)
126 x 280 x 310
Scope of supply
Equipment
Manual
Read the manual online easily
Application areas