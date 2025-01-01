      Tudo o que precisa para cuidar do seu carro

      Apresentamos a nova gama de produtos de limpeza automóvel da Kärcher – para cuidar de qualquer sujidade que ameace o interior ou exterior do seu carro ou moto. Traga de volta o WOW.

      Cuidados completos com o veículo

      Um carro recém-limpo é mais agradável de conduzir. Isso porque ele parece novo, tem um cheiro agradável e, na verdade, dura mais tempo também. A sujidade não só prejudica a aparência do veículo, como também causa danos a longo prazo. Os detergentes e agentes de limpeza Kärcher, testados e comprovados, garantem uma aparência deslumbrante e cuidados duradouros. Eles funcionam. Com efeito duradouro.

      Jantes, pára-brisas, pintura – os produtos de limpeza e manutenção da Kärcher fazem a sua magia em todas as partes do carro. A solução ideal para cada componente também está disponível para o interior. Estas soluções mantêm as janelas sem riscos, removem manchas e restauram a cor dos plásticos. Para que tudo tenha boa aparência, cheiro agradável e toque agradável.

      Então: entre e sinta o fator WOW.

      Ben

      Conheça o Ben: Jogue com garra, pelo amor à velocidade.

      Ben começou a trabalhar com carros quando tinha 17 anos. Como grande fã do videojogo Gran Turismo, Ben apaixonou-se pelo lendário R1 Titan. Ele decidiu importar o Titan «real» do Japão para a Alemanha e ajustou-o ele mesmo para que ficasse idêntico ao do seu jogo favorito. Alguns diriam que ainda melhor, já que Ben ganhou muitas competições de tuning desde então.

      Traga de volta o WOW para o seu bebé.

      Ferramentas Bens

      1. As jantes brilhantes são obrigatórias. Para isso, Ben pulveriza uma camada uniforme do produto não ácido Limpador de Jantes Premium nas jantes das rodas. Após um curto período de contacto, o detergente na jante muda para uma cor roxa. Isso mostra que está a reagir com poeira dos travões ou outra sujidade.

      2. Os resíduos de insetos podem danificar a pintura e as escovas do limpa-para-brisas, especialmente nos meses de verão. Para isso, Ben pulveriza Removedor de insetos na parte dianteira do carro, para que os resíduos possam ser facilmente enxaguados após um curto tempo de contacto.

      3. Em seguida, ele lava o carro usando o maravilhoso Shampoo concentrado para carros. Seja usando a máquina de lavar de alta pressão ou manualmente. É importante secar bem o veículo depois para evitar manchas de água.

      4. Tudo deve estar radiante: Depois de limpar a pintura, o Polimento e enceramento dá os toques finais ao visual. Os riscos subtis são reparados, a cor é renovada e a cera também protege contra os efeitos das intempéries.

      5. Por último, Ben usa o Limpador de vidros para automóveis para janelas e espelhos sem riscos, a fim de proporcionar uma visão clara. As lentes dos faróis em policarbonato também recebem os seus retoques finais.

      Floyd

      Conheça Floyd: Entre na era dourada do luxo pessoal.

      Floyd é um verdadeiro rei dos veteranos e encontrou a liberdade para fazer as coisas à sua maneira. Depois de conhecer muitas partes do mundo, ele estabeleceu-se na década de 70 em Berlim, juntamente com o amor da sua vida: o Ford T-Bird – um potente descapotável com classe e design, segundo qualquer definição de carro antigo. Floyd tem cuidado da sua joia de quatro rodas desde então e ainda pode ser visto a passear pelas ruas de Neukölln, em Berlim, no seu T-Bird, sempre com a capota aberta.

      Traga de volta o WOW para 1963.

      Ferramentas Floyds

      1. Depois de aspirar o carro com um aspirador multiusos, o Limpador de interiores com removedor de odores garante limpeza e um aroma fresco no veículo. Floyd remove toda a sujidade do cockpit, painéis das portas, etc., e manchas das áreas estofadas.

      2. A limpeza e a manutenção andam de mãos dadas. Para proteger as superfícies plásticas do carro contra desbotamento e quebra, ele esfrega o Cuidados com o cockpit Acabamento mate usando um pano macio. Isto protege contra a radiação UV e restaura o brilho mate e sedoso do plástico. Muito prático: O efeito anti-estático retarda a reincidência da sujidade.

      3. As impressões digitais e as manchas nas janelas e espelhos não são bonitas e atrapalham a visão ao dirigir. Floyd pulveriza o Limpador de vidros para automóveis num pano macio e sem fiapos e usa-o para remover todas as manchas e riscos. Também pode ser usado para remover manchas de nicotina.

      Sara

      Conheça a Sara: 16 anos, ousada e destemida.

      Consegue ouvir a moto de cross da Sara a rugir? Ela domina o seu desporto desde os 3 anos de idade. Este jovem campeão europeu já está a desafiar os melhores dos melhores, com um objetivo claro em mente: tornar-se o próximo campeão mundial. Com o seu foco e dedicação, além de alguma orientação paterna – afinal, o pai dela é o seu treinador e mentor –, nada pode impedir Sara.

      Traga de volta o WOW ao seu motor.

      Ferramentas da Sara

      1. Sara limpa a sua mota após cada passeio. Afinal, ela deve poder confiar no funcionamento de todos os componentes em todos os momentos. Depois que a bicicleta esfria, ela pulveriza o Limpador de bicicletas nas partes muito sujas, como as tampas laterais e os guarda-lamas, e deixa agir. A fórmula em gel garante que o agente de limpeza permaneça na superfície por um longo tempo durante o tempo de contato.

      2. Para lavar, Sara insere o Champô para automóveis 3 em 1 na abertura prática Plug&amp;Clean da sua máquina de lavar de alta pressão e aplica o detergente na sua mota, trabalhando de baixo para cima e com a configuração de baixa pressão. Em seguida, ela enxagua com água limpa em alta pressão, trabalhando de cima para baixo. Além do poder de limpeza, a pintura também é mantida e protegida graças ao teor de cera.

      3. Para peças particularmente sensíveis, Sara mistura o Shampoo concentrado para carros com água num balde e limpa cuidadosamente as peças com uma esponja.

      4. Se for necessária uma limpeza muito intensiva, Sara opta pelo Limpador Ultra Foam, que produz uma espuma estável e adesiva com a ajuda da máquina de lavar de alta pressão e do jato de espuma e remove óleo, sujeira da estrada e sal de forma muito potente e eficiente.

      Está a ficar cada vez mais difícil ver através do para-brisas sujo do carro? Ou será que os queridos pequeninos deixaram migalhas de biscoito e suco no banco de trás? Nesse caso, está mesmo na hora de dar uma boa limpeza no carro novamente. Com o equipamento certo, isso é feito rapidamente – e até é divertido.