Um carro recém-limpo é mais agradável de conduzir. Isso porque ele parece novo, tem um cheiro agradável e, na verdade, dura mais tempo também. A sujidade não só prejudica a aparência do veículo, como também causa danos a longo prazo. Os detergentes e agentes de limpeza Kärcher, testados e comprovados, garantem uma aparência deslumbrante e cuidados duradouros. Eles funcionam. Com efeito duradouro.

Jantes, pára-brisas, pintura – os produtos de limpeza e manutenção da Kärcher fazem a sua magia em todas as partes do carro. A solução ideal para cada componente também está disponível para o interior. Estas soluções mantêm as janelas sem riscos, removem manchas e restauram a cor dos plásticos. Para que tudo tenha boa aparência, cheiro agradável e toque agradável.

Então: entre e sinta o fator WOW.