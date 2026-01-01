      Purificador de ar Kärcher branco com painel de controle preto no topo e luz azul acesa na frente.

      Purificador de ar

      FA 20

      Referência: 1.024-820.0

      • Ideal para salas de 20 a 40 m², com vazão máxima de ar de 220 m³/h.
      • Sensores a laser, modo automático, visor, filtragem HEPA e de carvão ativado.
      ¹⁾
      Dimensões recomendadas para a sala, com base em uma altura de teto de 3 m e troca de ar três vezes por hora para operação no nível de potência máximo.