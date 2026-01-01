Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Purificador de ar
Referência: 1.024-822.0
Número de fases de corrente (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Carga conectada (W)
50
Tamanho adequado do quarto (m²)
100
Taxa de fluxo de ar (m³/h)
520
Eficiência do filtro de acordo com o tamanho das partículas (µm / %)
0.3 / >= 99.95
Configurações de energia
5
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
9.3
Peso, incluindo embalagem (kg)
10.5
Dimensões (C x L x A) (mm)
290 x 290 x 580
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
Áreas de utilização