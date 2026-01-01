      Purificador de ar Kärcher branco com display digital na frente, mostrando temperatura e umidade.

      Purificador de ar

      FA 50

      Referência: 1.024-822.0

      • Sensores a laser, modo automático, visor, filtragem HEPA e de carvão ativado.
      ¹⁾
      Dimensões recomendadas para a sala, com base em uma altura de teto de 3 m e troca de ar três vezes por hora para operação no nível de potência máximo.