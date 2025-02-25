      Aspiradores de cinzas

      Quer esteja a limpar a lareira, a aspirar o churrasco após uma festa no jardim ou a remover resíduos de cinza com o bocal para chão, os nossos aspiradores de cinzas são versáteis e impressionam pelas suas excelentes caraterísticas de conveniência.

      Aschesauger Keyvisual
      easy opening dust bin

      Abertura simples e rápida do depósito de resíduos.

      filter cleaning AD

      Pressione 3x para limpar o filtro.

      Easy handle ash vac

      Pega prática no recipiente.

      quick removal filter

      Remoção rápida do filtro plissado plano.

      change of filter

      Substituição simples do filtro de escape.

      parking position

      Posição prática de estacionamento.

      parking position AD 2

      Posição prática de estacionamento.

      Poder de sucção duradouro

      Nunca perca a potência

      Os aspiradores de cinzas da Kärcher são extremamente duráveis. Graças ao sistema integrado de limpeza de filtro Kärcher ReBoost, a potência de sucção pode ser reposta instantaneamente com o toque de um botão — de forma prática, rápida e sem esforço manual. Limpar o filtro à mão faz agora parte do passado: pode continuar a aspirar sem interrupções nem contacto com a sujidade até terminar o trabalho.

      small Fireside

      Kärcher ReBoost

      Aspire até 4 vezes mais cinzas* graças ao sistema de limpeza do filtro Kärcher ReBoost (*em comparação com o modelo AD 3 anterior).

      Emptying the ash container ash and dry vacuum cleaner

      Depósito conveniente

      A pega prática no recipiente permite um esvaziamento conveniente.

      Product view Ash Vacuum cleaner

      Sempre à mão

      Os acessórios podem ser convenientemente guardados no AD 4 Premium e estão sempre à mão.

      Não há nada mais simples e limpo do que isto.

      O sistema de filtro de peça única, incluindo filtro metálico para sujidade grossa e filtro plissado plano resistente ao fogo, pode ser removido num único movimento sem que as cinzas e o pó caiam.

      Outra característica prática: as cinzas podem ser esvaziadas com segurança e conforto graças à pega do recipiente. As mãos e o chão ficam limpos e bonitos!

      Maravilhosamente limpo: o filtro de escape integrado do AD 4 Premium não deixa sair nenhuma sujidade e filtra até mesmo partículas minúsculas de pó e sujidade.

      Ash vac Filter
      AD Battery BBQ

      Aspiradores a bateria: Sem cabo. Sem limites.

      Com os inovadores aspiradores de cinzas a bateria, pode utilizar a Kärcher Battery Power em vez de cabos. Equipados com os mesmos destaques que, por exemplo, a função de limpeza de filtro Kärcher ReBoost, oferecem a mesma potência com uma dose extra de liberdade.

      Ver aspiradores de cinzas a bateria