Potência da bateria 36/25 | Kärcher

A bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 36 V / 2,5 Ah é compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher de 36 V. Graças à inovadora tecnologia Real Time e ao visor LCD, o tempo de funcionamento restante, o tempo de carregamento restante e o nível de carga – dependendo do dispositivo utilizado – estão sempre visíveis num relance. As eficientes células de íon-lítio proporcionam um desempenho consistente e garantem que a bateria não se descarregue sozinha nem perca capacidade devido a descargas parciais frequentes (efeito memória). Os elementos de revestimento com toque suave e agradável garantem que a bateria não deslize, mesmo em superfícies lisas ou inclinadas.

Tecnologia inovadora em tempo real A tela LCD integrada exibe o tempo de funcionamento restante, o tempo de carregamento restante e o estado do carregamento em todos os momentos. Plataforma de bateria Kärcher de 36 V Para uso em todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 36 V. Para uso em todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V. Células de íon-lítio potentes A bateria de íon-lítio garante energia constante, ao mesmo tempo que evita a autodescarga e o efeito memória. Modo de armazenamento automático Prolonga a vida útil das células. Classificação IPX5 – protegido contra jatos de água de todas as direções. Proteção confiável durante trabalhos que utilizam jatos de água. Gestão eficiente da temperatura Desempenho superior graças ao eficiente sistema de dissipação de calor e à gestão inteligente da bateria. monitoramento inteligente de células Protege a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e descarga profunda. Carcaça robusta As caixas de bateria da Kärcher são extremamente resistentes a impactos.