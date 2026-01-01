      Potência da bateria 36/25 | Kärcher

      Bateria Kärcher 36V 2.5 Ah, amarela e preta, com indicador de carga digital mostrando 100%.

      Potência da bateria 36/25

      Referência: 2.445-030.0

      Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 36 V / 2,5 Ah com a inovadora Tecnologia em Tempo Real, incluindo visor LCD para indicar o nível da bateria. Adequada para uso em todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher de 36 V.