Bocal de limpeza de tubos para a limpeza ecológica de canos, ralos e calhas. Desobstrui e remove bloqueios com muita eficácia. As quatro aberturas do bocal, voltadas para trás, garantem uma propulsão potente e puxam a mangueira através do tubo. O formato dos bocais é otimizado para garantir que não haja saliências no ponto de conexão com a mangueira de alta pressão. Isso minimiza o risco de o bocal ficar preso no tubo. Adequado para montagem nos kits de limpeza de tubos PC 20, PC 15 e PC 7.5 e para uso com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7.

Quatro jatos de alta pressão disparando para trás A mangueira é automaticamente empurrada para a frente dentro do cano pela pressão da água. Formato do bico otimizado A conexão sem saliências à mangueira minimiza o risco do bocal ficar preso no tubo. Limpeza potente com alta pressão Poderoso e eficaz para desentupir canos. Fabricado em latão resistente. Durável.