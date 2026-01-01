      Bico de latão dourado com três aberturas em formato oval, sobre fundo branco.

      Bocal de limpeza de tubos

      Referência: 2.644-498.0

      Bocal de limpeza de tubos para desobstruir canos, ralos e calhas, removendo bloqueios com eficácia. Possui conexão R1/8" para encaixe na mangueira de limpeza.