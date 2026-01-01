O bocal rotativo para limpeza de tubos é perfeito para a limpeza preventiva e ecológica de tubulações, ralos e calhas. Seu sistema de limpeza de 360° remove eficazmente os depósitos de toda a parte interna do tubo, evitando entupimentos. O formato do bocal foi otimizado para garantir a ausência de saliências no ponto de conexão com a mangueira de alta pressão, minimizando o risco de o bocal ficar preso no tubo. Compatível com os kits de limpeza de tubos PC 20, PC 15 e PC 7.5 e com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7.

Jatos rotativos de alta pressão Efeito de limpeza de 360° em toda a parte interna do tubo. Limpeza preventiva para evitar entupimentos. Formato do bico otimizado A conexão sem saliências à mangueira minimiza o risco do bocal ficar preso no tubo. Design compacto para máxima liberdade de movimentos. Limpeza potente com alta pressão Desobstrução eficaz e rápida de canos entupidos. Fabricado em latão durável e aço inoxidável. Durável.