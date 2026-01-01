      Peça metálica cilíndrica com acabamento prateado e dourado, em fundo branco.

      Bocal rotativo para limpeza de tubos

      Referência: 2.644-495.0

      Bocal rotativo para limpeza de tubos com efeito de limpeza de 360° para a manutenção preventiva de tubulações, ralos e calhas. Com conexão R1/8" para encaixe na mangueira de limpeza de tubos.