Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Bomba de cisterna
Referência: 1.645-420.0A bomba de imersão BP 2 Cisterna, com sua robusta estrutura em aço inoxidável, é ideal para irrigação de jardins com água da chuva proveniente de uma cisterna. Inclui kit de conexão para mangueira e interruptor de nível.
Potência nominal de entrada (W)
800
Vazão máxima (L/h)
5700
Chefe de entrega (m)
32
Pressão (bar)
máx. 3.2
Profundidade de imersão (m)
7
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo elétrico (m)
10
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
9.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
11.2
Dimensões (C x L x A) (mm)
130 x 130 x 475
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Áreas de utilização