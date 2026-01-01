Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Bomba para poços
Referência: 1.645-421.0
Potência nominal de entrada (W)
700
Vazão máxima (L/h)
4600
Chefe de entrega (m)
43
Pressão (bar)
máx. 4.3
Profundidade de imersão (m)
12
Diâmetro mínimo do tubo do poço (mm)
150
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo elétrico (m)
15
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
7.1
Peso, incluindo embalagem (kg)
11.5
Dimensões (C x L x A) (mm)
105 x 105 x 710
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização