Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Bomba de jardim
Referência: 1.645-710.0
Potência nominal de entrada (W)
650
Vazão máxima (L/h)
5000
Chefe de entrega (m)
40
Pressão (bar)
máx. 4
Altura de sucção (m)
8
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo elétrico (m)
1.5
Tensão (V)
230 - 240
Freqüência (Hz)
50
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
6.8
Peso, incluindo embalagem (kg)
7.9
Dimensões (C x L x A) (mm)
372 x 186 x 231
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização