Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Bomba para poços
Referência: 1.645-422.0A bomba de imersão BP 6 para poços profundos, com cabo de conexão de 30 m, é ideal para o uso de água subterrânea proveniente de poços (profundos). Possui corpo em aço inoxidável, pé de apoio para facilitar a instalação e interruptor liga/desliga independente.
Potência nominal de entrada (W)
1000
Vazão máxima (L/h)
5000
Chefe de entrega (m)
55
Pressão (bar)
máx. 5.5
Profundidade de imersão (m)
27
Diâmetro mínimo do tubo do poço (mm)
150
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo elétrico (m)
30
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
8.1
Peso, incluindo embalagem (kg)
14.7
Dimensões (C x L x A) (mm)
105 x 105 x 810
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Áreas de utilização