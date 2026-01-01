Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Bomba para casa e jardim
Referência: 1.645-373.0
Potência nominal de entrada (W)
1200
Vazão máxima (L/h)
6000
Chefe de entrega (m)
60
Pressão (bar)
máx. 6
Altura de sucção (m)
8
Temperatura de entrega (°C)
35
Tópico de conexão
G1
Cabo elétrico (m)
1.85
Tensão (V)
230 - 240
Freqüência (Hz)
50
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
13.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
15.3
Dimensões (C x L x A) (mm)
230 x 540 x 373
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização