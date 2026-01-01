      Motosserra Kärcher amarela e preta com bateria visível, lâmina de 30 cm e cabo ergonômico.

      Motosserra a bateria

      CSW Battery 18-30 *INT

      Referência: 1.444-001.0

      • Garrafa de óleo
      ¹⁾
      Ø ramos: 10 cm