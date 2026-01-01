      Acessórios Kärcher: bocal para estofados, tubo de extensão e mangueira flexível preta.

      Conjunto de acessórios para carro

      Referência: 2.863-323.0

      Com o conjunto de acessórios para carro compatível com os modelos VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax, você limpa o interior do veículo num instante.