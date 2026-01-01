Conjunto de acessórios para carro

Limpeza ideal do interior do veículo com o conjunto de acessórios especiais para os aspiradores sem fio VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax. O bocal largo para estofados permite uma limpeza rápida e eficiente de estofados e bancos do carro. A mangueira de extensão flexível é ideal para limpar locais de difícil acesso, como frestas, e o bocal longo e flexível para cantos também alcança espaços apertados.

Bocal largo para estofamento Também limpa áreas maiores de forma rápida e eficiente. Bocal flexível para frestas O bocal flexível para frestas também permite limpar áreas estreitas. Mangueira de extensão flexível Até mesmo locais de difícil acesso podem ser alcançados com a mangueira de extensão.