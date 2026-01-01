      Pads de polimento para parquet encerado | Kärcher

      Três discos de limpeza brancos, circulares e felpudos, dispostos sobre fundo branco.

      Pads de polimento para parquet encerado

      Referência: 2.863-196.0

      3 pads de polimento para FP 303 - aspirador/polidor de pavimentos. Ideal para polimento de superfícies enceradas, por exemplo, parquet.