Pads de polimento para parquet encerado | Kärcher

3 almofadas de polimento para a enceradora aspiradora FP 303. Para polimento perfeito de superfícies duras enceradas, bem como pavimentos com acabamento de cera e óleo como, por exemplo, parqué. As almofadas de polimento para pavimentos encerados foram especialmente desenvolvidas para esta área de aplicação e garantem um resultado de polimento ainda melhor em superfícies duras enceradas e pavimentos com acabamento de cera e óleo, devido às suas propriedades especiais de polimento. Basta encaixar as almofadas de polimento nos discos de polimento da máquina de polir e começar a trabalhar.

Almofadas de polimento de microfibra de alta qualidade Resultados de polimento perfeitos em pavimentos de madeira encerados e pavimentos de madeira com acabamento de óleo e cera Especialmente desenvolvido para o polimento de pavimentos de madeira encerados e pavimentos de madeira com acabamento de óleo e cera Pode ser lavado na máquina a 60 °C.