Pads de polimento para pedra/linóleo/PVC | Kärcher

3 almofadas de polimento para a enceradora aspiradora FP 303. Para polimento perfeito de pavimentos de pedra mate, PVC ou linóleo. As almofadas de polimento foram especialmente desenvolvidas para aplicação nestes pavimentos e garantem resultados de polimento ainda melhores em pavimentos de pedra mate, PVC e linóleo, graças às suas propriedades especiais de polimento. Basta encaixar as almofadas de polimento nos discos de polimento da máquina de polir e começar a trabalhar.

Almofadas de polimento de microfibra de alta qualidade Resultados de polimento perfeitos em pavimentos de pedra natural mate, PVC e linóleo Especialmente desenvolvido para polimento de pavimentos de pedra natural mate, PVC e linóleo Pode ser lavado na máquina a 60 °C.