      Pads de polimento para pedra/linóleo/PVC | Kärcher

      Três almofadas de polimento redondas, amarelas e brancas, sobre fundo branco.

      Pads de polimento para pedra/linóleo/PVC

      Referência: 2.863-198.0

      3 pads de polimento para FP 303 - aspirador/polidor de pavimentos. Ideal para polimento de mármore, PVC ou linóleo.