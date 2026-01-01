      eco!Booster 180 | Kärcher

      Bico de pulverização Kärcher, longo e preto, com ponta transparente e logotipo visível. Fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      IF Design Award 2025
      Reddot Design Award 2025

      eco!Booster 180

      Referência: 2.645-386.0

      Ideal para superfícies delicadas – o eco!Booster oferece um desempenho de limpeza 50% superior ao do jato plano padrão da Kärcher, economizando água, energia e tempo.
      Para pistolas de gatilho antigas anteriores a 2010 (pistolas M, 96, 97): Adaptador M (2.643-950.0) necessário.
      ¹⁾
      Com base na capacidade de limpar 50% mais área de superfície do que um jato plano padrão da Kärcher com a mesma quantidade de energia e água.
      ²⁾
      Comparado com o nível de ruído percebido ao usar o jato plano padrão da Kärcher. O valor exato pode variar dependendo do dispositivo utilizado.