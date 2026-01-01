eco!Booster 180 | Kärcher

Limpar superfícies delicadas de forma eficiente e completa nunca foi tão fácil, rápido e econômico. Com um desempenho de limpeza 50% superior e o mesmo consumo de recursos, o eco!Booster oferece 50% mais eficiência em água e energia em comparação com o jato plano padrão da Kärcher. Isso foi confirmado por um instituto de testes independente. A limpeza torna-se muito completa e rápida, economizando tempo, água e energia. Graças à remoção uniforme, a sujeira é coletada com muita eficácia, e até mesmo materiais delicados, como superfícies pintadas ou madeira, podem ser limpos sem preocupação. Ao mesmo tempo, o eco!Booster oferece manuseio impressionante: apesar de proporcionar um desempenho de limpeza superior, o nível de ruído percebido durante o uso é 25% menor do que o do jato plano padrão da Kärcher. Com o acessório removido da lança de pulverização, é possível remover sujeiras incrustadas. O eco!Booster 180 é compatível com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher da classe K 7.

Desempenho de limpeza 50% superior em comparação com o jato plano padrão da Kärcher. Limpeza completa, rápida e mais sustentável. 50% mais eficiência hídrica¹⁾ Economiza água. 50% mais eficiência energética¹⁾ Economiza energia. Redução de volume percebida de até 25%²⁾ Mais silencioso durante o uso. acessório removível Flexível para usar e armazenar. Remoção do acessório com uma só mão através dos botões de liberação. Desmontagem fácil e prática. Extremamente versátil em sua aplicação. Particularmente indicado para superfícies delicadas, como tinta ou madeira. Compatível com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher da classe K 7. Ideal para uma futura atualização.