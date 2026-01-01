      Lavadora de piso Kärcher com suporte preto e frasco de detergente amarelo ao lado.

      esfregão elétrico

      EWM 2

      Referência: 1.056-310.0

      • Sistema de 2 tanques, alimentado por bateria, autonomia máxima de 20 minutos.
      • Limpeza das bordas em ambos os lados
      • Rolos laváveis ​​Pure!Roll
      ¹⁾
      O EWM 2 alcança resultados de limpeza até 20% melhores do que um esfregão tradicional com capa de pano na categoria de teste "Limpeza". Refere-se aos resultados médios dos testes de eficiência de limpeza e limpeza de bordas.
      ²⁾
      Ao limpar com contato direto com a superfície a ser limpa, até 99% de todas as bactérias domésticas comuns em superfícies lisas e duras são eliminadas (germe de teste: Enterococcus hirae). De acordo com o teste de 4 campos (baseado na norma DIN EN 16615:2015-06).