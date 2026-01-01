      Aspirador vertical Kärcher com acessórios, incluindo baterias, carregador, solução de limpeza e base de carregamento.

      Limpeza de pisos

      FC 4 *INT

      Referência: 1.056-400.0

      ¹⁾
      Os limpadores de pisos duros Kärcher alcançam um desempenho de limpeza até 20% melhor em comparação com um esfregão convencional com capa de pano na categoria de teste "Limpeza". Refere-se aos resultados médios dos testes de eficiência de limpeza, remoção de sujidade e limpeza de bordas.