Limpar com pano é 20%¹⁾ mais higiênico do que usar um esfregão e significativamente mais confortável.

Sistema de 2 tanques: Os rolos ficam permanentemente umedecidos com água limpa do tanque, enquanto a sujeira é coletada no tanque de águas residuais. Sem esforço: Sem precisar arrastar um balde, torcer o pano de limpeza do chão à mão ou esfregar. Os rolos podem ser lavados na máquina a 60 °C.