      Kärcher limpador de piso elétrico com acessórios: base de carregamento, detergente e peça de manutenção. Fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      Reddot Design Award 2025
      Reddot Design Award best of the best 2025

      Limpeza de pisos

      Referência: 1.055-711.0

      ¹⁾
      Os limpadores de pisos duros Kärcher alcançam um desempenho de limpeza até 20% melhor em comparação com um esfregão convencional com capa de pano na categoria de teste "Limpeza". Refere-se aos resultados médios dos testes de eficiência de limpeza, remoção de sujidade e limpeza de bordas.
      ²⁾
      Os limpadores de pisos duros da Kärcher economizam até 50% do tempo necessário para a limpeza, pois os pisos duros podem ser limpos em uma única etapa quando estão cobertos com sujidade doméstica normal, eliminando a necessidade de aspirar antes de passar o pano.
      ³⁾
      Ao limpar com contato direto com a superfície a ser limpa, até 99,9% de todas as bactérias domésticas comuns em superfícies lisas e duras são eliminadas (germe de teste: Enterococcus hirae). De acordo com o teste de 4 campos (baseado na norma DIN EN 16615:2015-06).