      Aspirador vertical Kärcher com acessórios: escova, produto de limpeza e base de carregamento. Fundo branco.

      aspirador de pó

      FCV 2 Natural N

      Referência: 1.056-101.0

      • 3 em 1 Xtra!Clean, alimentado por bateria, autonomia máxima de 25 minutos.
      • 2 modos
      • Estação de limpeza, frasco grande de limpador de pisos natural
      ¹⁾
      Os aspiradores de pó com esfregão Kärcher economizam até 50% do tempo necessário para a limpeza, pois os pisos com sujidade doméstica normal podem ser limpos em uma única etapa e não há necessidade de aspirar antes de passar o esfregão.
      ²⁾
      Com base em testes realizados por um laboratório de testes independente.