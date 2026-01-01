Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
aspirador de pó
Referência: 1.056-101.0
Desempenho de área por carga de bateria (m²)
110
Capacidade do tanque, água doce (mL)
800
Capacidade do tanque, água suja (mL)
425
Potência nominal de entrada (W)
160
Dirigir
Motor com escovas
Número de fases de corrente (PH)
1
Tensão (V)
100 - 240
Freqüência (Hz)
50
largura de trabalho do rolo (mm)
240
Tempo de secagem do piso (min)
2
Tensão da bateria (V)
21.6
Autonomia da bateria (min)
25
Tempo de carregamento da bateria (min)
160
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
3.6
Peso, incluindo embalagem (kg)
8.4
Dimensões (C x L x A) (mm)
1138 x 268 x 280
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Ficha técnica
Manual de instruções
Áreas de utilização