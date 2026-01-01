      Aspirador vertical Kärcher com acessórios: escova, líquido de limpeza e base de carregamento. Fundo branco.

      aspirador de pó

      FCV 3

      Referência: 1.056-122.0

      • 3 em 1 Xtra!Clean, alimentado por bateria, autonomia máxima de 30 minutos.
      • 3 modos, incluindo o modo Avançado!Modo de potência
      • Estação de limpeza
      ¹⁾
      Os aspiradores de pó com esfregão Kärcher economizam até 50% do tempo necessário para a limpeza, pois os pisos com sujidade doméstica normal podem ser limpos em uma única etapa e não há necessidade de aspirar antes de passar o esfregão.
      ²⁾
      Com base em testes realizados por um laboratório de testes independente.
      ³⁾
      O modo Advanced!Power remove até a sujidade mais incrustada e seca, com 60% mais poder de sucção e 20% mais volume de água em comparação com o modo padrão.