      Aspirador Kärcher com acessórios: escova, líquido de limpeza e base de carregamento, em fundo branco.

      aspirador de pó

      FCV 4

      Referência: 1.056-131.0

      • 3 em 1 Xtra!Clean, alimentado por bateria, autonomia máxima de 45 minutos.
      • 4 modos, incluindo sensor de sujidade Dynamic!Control!
      ¹⁾
      Os aspiradores de pó com esfregão Kärcher economizam até 50% do tempo necessário para a limpeza, pois os pisos com sujidade doméstica normal podem ser limpos em uma única etapa e não há necessidade de aspirar antes de passar o esfregão.
      ²⁾
      Com base em testes realizados por um laboratório de testes independente.
      ³⁾
      O modo Advanced!Power remove até a sujidade mais incrustada e seca com 100% mais poder de sucção e 20% mais volume de água em comparação com o modo Automático.