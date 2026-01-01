Jato de espuma FJ 6 | Kärcher

Jato de espuma FJ 6 com espuma extra potente para limpeza sem esforço de todas as superfícies, como pintura, vidro ou pedra. Ideal para veículos, varandas, móveis de jardim, fachadas, degraus, caravanas, caminhos, paredes, persianas, pátios, calçadas, etc. A capacidade do reservatório é de 0,6 litros. Basta despejar o detergente Kärcher diretamente no jato de espuma, conectar o jato à pistola de gatilho e aplicar a espuma. A dosagem de detergente pode ser ajustada facilmente no próprio jato (botão amarelo). O nível do jato pode ser variado conforme necessário. Enxágue o jato de espuma com água limpa após o uso para evitar entupimentos causados ​​por resíduos de detergente. Adequado para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7. Funciona perfeitamente com o Limpador Ultra Espuma Kärcher.

Tanque com capacidade de 0,6 litros Dura mais tempo sem precisar reabastecer. Substituição fácil de vários RM Extremamente fácil de usar. Espuma poderosa e aderente Limpeza fácil de todas as superfícies Sistema de dosagem de detergente O consumo de produtos de limpeza depende da utilização. Recipiente transparente para detergente Conteúdo sempre visível.