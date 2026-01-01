      Jato de espuma FJ 6 | Kärcher

      Bico pulverizador Kärcher com recipiente cinza e tampa preta e amarela.

      Jato de espuma FJ 6

      Referência: 2.643-147.0

      Bocal de espuma FJ 6 para limpeza com espuma potente (ex.: limpador ultra espuma). Ideal para carros, motos, etc., e para aplicação de produtos de limpeza em superfícies de pedra, madeira e fachadas.
      Para pistolas de gatilho antigas anteriores a 2010 (pistolas M, 96, 97): Adaptador M (2.643-950.0) necessário.