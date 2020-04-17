Sacos filtrantes de lã KFI 357 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Referência: 2.863-314.0Os sacos de filtro de lã KFI 357, extremamente resistentes a rasgos, lidam facilmente com a aspiração de sujidade seca e húmida. Adequados para aspiradores de pó e água e para máquinas de limpeza por extração com spray da Kärcher Home & Garden.
Quantidade (peç)
4
Cor
branco
Peso (kg)
0.1
Peso incl. embalagem (kg)
0.2
Dimensões (C × L × A) (mm)
230 x 200 x 12
Ficha técnica
Garantia Legal
Áreas de utilização