Sacos filtrantes de lã KFI 357 | Kärcher

Os sacos de filtro de lã KFI 357 de três camadas, extremamente resistentes a rasgos, oferecem uma potência de sucção e filtragem de pó impressionantemente elevadas. Também são concebidos para uso intensivo, por exemplo, para aspirar sujidade grossa e húmida. Desenvolvidos especialmente para os aspiradores de pó e água Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 e MV 3, e para os extratores de pó Kärcher SE 4, SE 4001 e SE 4002. Conteúdo da embalagem: quatro sacos.

Adequado para aspiradores de pó e água Kärcher: WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3. Para alta potência de sucção e alta filtragem de poeira durante o uso. Extremamente resistente a rasgos, ideal para uso pesado.