      Sacos filtrantes de lã KFI 357 | Kärcher

      Quatro sacos de filtro brancos empilhados, com logotipo Kärcher e abertura preta circular.

      Sacos filtrantes de lã KFI 357

      Referência: 2.863-314.0

      Os sacos de filtro de lã KFI 357, extremamente resistentes a rasgos, lidam facilmente com a aspiração de sujidade seca e húmida. Adequados para aspiradores de pó e água e para máquinas de limpeza por extração com spray da Kärcher Home & Garden.