      Tesoura de poda Kärcher amarela e preta com bateria destacável e acessório de lâmina adicional.

      Tesoura para aparar relva e arbustros a bateria

      NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

      Referência: 1.444-200.0

      • Plataforma de bateria de 18 V
      ¹⁾
      Metros lineares de comprimento da lâmina
      ²⁾
      Usar com lâmina de relva