Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Cortador de sebes a bateria
Referência: 1.444-230.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Comprimento de corte (cm)
45
Espaçamento entre os dentes (mm)
18
Regulamentação de velocidade
não
Velocidade da lâmina (corte/min)
2700
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m)
máx. 250 máx. 500
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 35 máx. 70
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
2.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
3.9
Dimensões (C x L x A) (mm)
895 x 243 x 171
Conteúdo da embalagem
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização