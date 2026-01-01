      Corta-sebes Kärcher amarelo com cabo preto e lâmina longa prateada, visto em fundo branco.

      Cortador de sebes a bateria

      HTR Battery 18-45 Set *EU

      Referência: 1.444-231.0

      ¹⁾
      Altura da sebe: 1 m, corte unilateral