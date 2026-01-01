      Aparador de sebes Kärcher amarelo com lâmina longa, carregador e capa protetora preta.

      Cortador de sebes a bateria

      HTR Battery 36-60 Set *EU

      Referência: 1.444-251.0

      ¹⁾
      Altura da sebe: 1 m, corte unilateral no nível 1