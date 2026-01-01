      Pistola de alta pressão Kärcher preta com detalhes amarelos, acompanhada de mangueira e bico de conexão.

      Kit de mangueira de alta pressão HK 4

      Referência: 2.643-912.0

      Kit de extensão de 4 metros – compatível com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 fabricadas desde 1992 (exceto as com carretel de mangueira). Inclui pistola de alta pressão e adaptador de conexão rápida.