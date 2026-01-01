Kit de mangueira de alta pressão HK 4

Kit de acessórios incluindo mangueira de alta pressão de 4 metros, pistola de alta pressão ergonômica e adaptador para adaptação do prático adaptador Quick Connect para a K 2. O kit de atualização ideal para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher fabricadas desde 1992 (exceto modelos com carretel de mangueira).

Adaptador Separação simples da mangueira de pressão da pistola de pulverização e do dispositivo. Mangueira de alta pressão Com adaptadores Quick Connect para fixação rápida. Pistola de alta pressão Para um trabalho ergonômico.