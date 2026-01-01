Kit de mangueira de alta pressão HK 4

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Referência: 2.643-912.0Kit de extensão de 4 metros – compatível com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 fabricadas desde 1992 (exceto as com carretel de mangueira). Inclui pistola de alta pressão e adaptador de conexão rápida.
Temperatura (°C)
máx. 40
Pressão máxima (bar)
120
Comprimento (m)
4
Cor
preto
Peso (kg)
0.8
Peso, incluindo embalagem (kg)
1.1
Dimensões (C x L x A) (mm)
551 x 190 x 188