      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com acessórios: escova, frasco de detergente, mangueira e duas lanças pretas.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 2 Power Control Home*EU

      Referência: 1.673-603.0

      • Suporte para aplicativo, desempenho de área de 20 m²/h
      • Cabo telescópico, mangueira HD de 5 m, mangueira de sucção para detergente
      • Lança de pulverização Vario Power, lavadora de alta pressão, kit para uso doméstico