      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com mangueira e duas lanças pretas sobre fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 2 Premium Power Control *EU

      Referência: 1.673-630.0

      • Suporte para aplicativo, desempenho de área de 20 m²/h
      • Reservatório de detergente, cabo telescópico, mangueira reforçada de 7 m
      • Lança de jato variavel e bico fresador