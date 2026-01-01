      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com mangueira preta, pistola de pressão e lança de jato.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 2 Universal Edition

      Referência: 1.673-010.0

      • Leve e compacto, com rendimento de área de 20 m²/h.
      • Mangueira HD de 3 m
      • Bico fresador