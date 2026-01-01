Sejam degraus cobertos de musgo, paredes desgastadas pelo tempo ou ferramentas de jardim sujas, a lavadora de alta pressão K 2 Universal Edition, com seu bocal para sujeira, deixará tudo impecável num instante. O aparelho compacto é ideal para todas as tarefas de limpeza ocasionais em casa e no jardim. O jato rotativo do bocal para sujeira remove até mesmo a sujeira mais difícil. Graças ao seu baixo peso e à prática alça de transporte integrada, você pode transportar facilmente a K 2 Universal Edition para onde precisar. O sistema Quick Connect oferece ainda mais praticidade, pois seu engate rápido permite conectar e desconectar facilmente a mangueira de alta pressão de três metros de comprimento do aparelho e da pistola de gatilho. Todos os acessórios inclusos podem ser facilmente guardados na K 2 Universal Edition. Isso é possível graças aos suportes inteligentes do aparelho. Até mesmo o cabo de alimentação pode ser guardado de forma organizada no compartimento para cabos integrado.

Slot para cabo integrado O cabo de alimentação pode ser guardado de forma organizada e compacta. Armazenamento prático de acessórios A mangueira de alta pressão, a lança de pulverização e a pistola de gatilho podem ser facilmente guardadas, conectando-as ao dispositivo. Sistema Quick Connect A mangueira de alta pressão pode ser conectada/desconectada do dispositivo e da pistola de gatilho de forma simples e rápida. Leve e com dimensões compactas. O dispositivo pode ser facilmente transportado e carregado.